Paranormal: ecco il trailer della serie thriller egiziana di Netflix

Ecco il teaser trailer della serie TV Paranormal, che verrà distribuita sulla piattaforma streaming Netflix il 5 ottobre.

Netflix ha appena diffuso il trailer della serie TV Paranormal. Si tratta del primo telefilm interamente prodotto in Egitto. La storia si basa su una serie di romanzi thriller omonimi scritti da Ahmed Khaled Tawfik, capaci di vendere 15 milioni di copie.

Ecco il trailer del telefilm.

Questa è la sinossi:

Refaat Ismail, un cinico professore di Ematologia con un macabro senso dello humor, si ritroverà con le sue certezze messe in discussione e le sue idee scientifiche segnate da alcuni eventi paranormali. Assieme alla collega universitaria Maggie si avventureranno all’interno di un mondo paranormale, cercando di salvare le persone amate dalle minacce che rischiano di farli soccombere.

La produzione era stata interrotta a causa della pandemia, e le riprese sono successivamente ricominciate per essere concluse in tempo per il lancio.

Con la produzione di Paranormal la piattaforma streaming Netflix continua a proporre produzioni da ogni parte del Mondo. Questa serie TV, per la prima volta, mostra vicende, personaggi e luoghi delle terre egiziane.

La serie verrà lanciata su Netflix il 5 novembre 2020.