Festa del Cinema di Roma 2020: ecco ospiti e film in programmazione

Da poco è stato pubblicato il programma della Festa del Cinema di Roma 2020, che si terrà nella Capitale dal 15 al 25 ottobre. Ecco tutti gli ospiti ed i film in programmazione per questa nuova edizione che, inevitabilmente, ha dei rigidi protocolli prestabiliti per rispettare le misure anti Covid-19.

Film:

Il film di apertura sarà Soul, della Pixar, con Jamie Foxx protagonista. Successivamente saranno proiettati 9 Jours à Raqqa di Xavier de Lauzanne, After Love di Aleem Khan; Ammonite di Francis Lee; Asa Ga Kuru di di Naomi Kawase; Faithful di Hélier Cisterne; Home Front di i Lucas Belvaux; The Speech di Laurent Tirard; Another Round di Thomas Vinterberg; Summer of ’85 di François Ozon.

E poi ancora Fireball: Visitors from Darker Worlds di Werner Herzog e Clive Oppenheimer; Fortuna di Nicolangelo Gelormini; Home di Franka Potente; I Carry with you di Heidi Ewing; The Jump di Giedrė Žickytė; The Best Families di Javier Fuentes-León; Forgotten we’ll be di Fernando Trueba; Ricochet di Rodrigo Fiallega; The Shift di Alessandro Tonda; Small Axe di Steve McQueen.

E ancora ci sono: Stardust di Gabriel Range, con Johnny Flynn, Marc Maron, Jena Malone; Supernova di Harry Macqueen; Under the open Sky di Miwa Nishikawa; Time di Garrett Bradley; La vita che verrà di Phyllida Lloyd e Tigers di Ronnie Sandahl.

Durante la Festa ci sarà anche uno spazio dedicato ad alcuni titoli che arrivano dopo un sorprendente esordio internazionale. Stiamo parlando di: L’Ombra delle Spie, con Benedict Cumberbatch; Palm Springs con : Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes e Tyler Hoechlin; Peninsula di Sang-ho Yeon; The Reason I Jump di Jerry Rothwell; Spring Blossom di Suzanne Lindon.

Come film di chiusura ci sarà Cosa Sarà di Francesco Bruni. Mentre tra gli eventi speciali ci sarà la proiezione di Francesco, dedicato al Papa; Fuori era Primavera – Viaggio nell’Italia del Lockdown; Mi chiamo Francesco Totti; Ostia Criminale – La Mafia a Roma e Romulus.

Ospiti:

Per quanto riguarda gli ospiti ci sarà Steve McQueen che riceverà il premio alla carriera; e poi ancora ci saranno: Fabio e Damiano D’Innocenzo; Gabriele Mainetti; i Manett Bros; Francois Ozon; Gianfranco Rosi; Zadie Smith; Francesco Totti; John Waters; Thomas Vinterberg; Thom Yorke; Pete Docter; Damien Chazelle; Werner Herzog.

Retrospettive:

Non mancheranno le retrospettive, che saranno dedicate a: The Stranger, L’Invitto, Il Mondo di Apu, Giorni e notti nella Foresta, Tuono Lontano, La moglie sola, La dea, La sala da musica, Kankhenjungha, Il vigliacco, La grande città, La pietra filosofale, Il lamento sul sentiero, The Adversary, I giocatori di Scacchi.

E ci saranno pure gli omaggi, tra gli altri, a Federico Fellini con Fellinopolis e ad Alida Valli con il documentario Alida.