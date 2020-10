My Hero Academia 5: uscirà questa primavera

Il primo trailer di My Hero Academia Stagione 5 è stato svelato in occasione dell’edizione Hero Fes 2020, evento tutto dedicato al franchise del nostro anime. La nuova stagione esordirà a Primavera 2021.

L’account Twitter ufficiale del franchise anime di My Hero Academia ha annunciato che la quinta stagione dell’anime sarà presentata in anteprima nella primavera del 2021. L’account sta anche trasmettendo in streaming il primo video promozionale della nuova stagione, che anticipa l’arco Joint Training del manga originale che contrappone la classe 1A alla classe 1B. Il nuovo anime andrà di nuovo in onda su YTV e NTV.

La prima stagione di 13 episodi dell’anime è stata presentata in anteprima nell’aprile 2016. La seconda stagione di 25 episodi è stata presentata in anteprima nell’aprile 2017 e la terza stagione è stata presentata in anteprima nell’aprile 2018 e ha funzionato per 25 episodi. La quarta stagione è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2019 ed è andata in onda per 25 episodi.

Un video anime originale di due episodi per il franchise è stato trasmesso in streaming in Giappone il 16 agosto e Funimation e Crunchyroll hanno iniziato lo streaming degli episodi il 15 agosto.

Il creatore del manga originale Kōhei Horikoshi ha lanciato la serie manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel luglio 2014. Viz Media pubblica il manga in inglese digitalmente e in formato cartaceo in Nord America. Il servizio MANGA Plus di Shueisha pubblica il manga anche in inglese digitalmente.

Il secondo film dedicato all’opera di Kohei Horikoshi – My Hero Academia: Heroes Rising – invece è già disponibile sugli scaffali in edizione Home Video. Vi lasciamo con il trailer della nuova stagione.