Fumetti e Potere: ecco il saggio per analizzare The Boys

Ecco il saggio di Nicola Pesce Editore, dal titolo Fumetti e Potere, che esplora la connessione tra politica e comics.

Nicola Pesce Editore propone un saggio dal titolo Fumetti e Potere, che, in questo periodo in cui Amazon Prime Video sta distribuendo la seconda stagione di The Boys, può essere utile per leggere criticamente il telefilm, ed il fumetto da cui è tratto.

Ecco la cover.

Nel saggio si discute di come nel corso degli anni il fumetto si è dimostrato adatto a esprimere anche un messaggio geopolitico, connesso a una visione di sé e degli “altri”.

Per tale motivo, i comics sono stati storicamente utilizzati come strumenti di propaganda sia da parte dei Governi che dei movimenti di opposizione, contribuendo all’affermazione della “ideologia” dominante.

All’esterno, poi, i fumetti possono veicolare valori e immagini del Paese di origine rappresentando, quindi, una forma di soft power al pari della cinematografia hollywoodiana.

The Boys illustra la degenerazione tardo-capitalistica dei supereroi, ridotti a mero brand commerciale da sfruttare ad ogni costo.

Così come specificato da Nicola Pesce Editore:

Come illustra Andrea Silvestri nel saggio, in questa serie i villains sono figure posticce, funzionali alla narrativa dominante che vuole i buoni pronti a salvare dai cattivi l’umanità (anzi, gli americani, “prima”). I veri bad guys sono proprio i “buoni”, creature create in laboratorio da una cinica corporation con radici naziste e suprematiste, e da cui le istituzioni democratiche non riescono a difendersi. Un universo grottesco e dissacrante, popolato da personaggi decadenti in salsa pulp – vedi il pervertito egocentrismo di Homelander (“Patriota” nella traduzione italiana) – che declina in chiave economica e di comunicazione gli esiti estremi del potenziale negativo e antidemocratico dei supereroi a stelle e strisce. Elementi che in Fumetti e potere vengono esplorati con dovizia di dettagli e profondità di analisi.

il volume è composto da 368 pagine, ed è in vendita al prezzo di 14,90 euro.