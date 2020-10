Cops: dopo le proteste la serie sulla polizia americana ricomincia le riprese

La serie Cops ha ricominciato le riprese di nuovi episodi. Lo show verrà trasmesso a livello internazionale, ma non negli USA.

Dopo essere stata cancellata in seguito alle proteste negli Stati Uniti causate dalla morte di George Floyd, la serie TV Cops ha ricominciato le riprese. Questo è quanto ha appreso The Wrap, che ha riportato che due squadre di lavoro hanno iniziato a girare.

Alcune voci all’interno della produzione hanno rivelato che le riprese sono iniziate a Spokane County, Washington, e dovrebbero durare fino a dicembre. Lo sceriffo della città ha dichiarato che i loro rapporti con Cops e con la Langley productions durano da molto tempo, e che sono contenti di poterci ricominciare a collaborare.

L’aspetto curioso è che la serie non andrà più in onda negli Stati Uniti, ma sono stati stipulati dei contratti con l’Estero. Perciò Cops continuerà ad essere trasmesso fuori dagli USA.

Paramount Network non farà tornare il programma televisivo per la sua 33esima stagione. La serie è stata cancellata nel suo Paese d’origine dopo 31 anni di trasmissione. Lo show è andato in onda su Fox per 25 anni, e successivamente Spike TV nel 2013 riprese il programma. In Italia Cops va attualmente in onda su DMAX.