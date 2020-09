Il padre della Sposa 3: Netflix annuncia la reunion del cast originale

Venerdì sul canale YouTube di Netflix ci sarà la reunion del cast de Il padre della sposa, che leggerà il copione de Il padre della Sposa 3.

Il padre della sposa è un cult anni Novanta che rivivrà ancora: Netflix ha annunciato che venerdì alle sei del pomeriggio sulla costa Est degli Stati Uniti (che corrisponderanno alla nostra mezzanotte) ci sarà una reunion del cast originale, con la lettura di un copione che dovrebbe essere quello de Il padre della Sposa 3. Si tratta di una reunion fatta per una causa di solidarietà che si potrà seguire sulla pagina YouTube di Netflix e su quella di Facebook.

Ecco il video con l’annuncio.

The Banks family is back for a very special event! Premiering TOMORROW at 3pm PST / 6pm EST on Netflix YouTube and Facebook pic.twitter.com/3GS0nu9eR3

— Netflix (@netflix) September 24, 2020