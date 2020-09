Adidas X Cyberpunk 2077: svelate ‘per errore’ le sneaker in edizione limitata

Un leak ha svelato le Adidas x900l4 X Cyberpunk 2077. In attesa di ricevere il prezzo e la disponibilità di queste scarpe (immaginiamo) in edizione limitata, scopriamole in una serie di scatti molto dettagliati.

Spuntano online le immagini delle Adidas x900l4 Boost in edizione Cyberpunk 2077. Un concentrato di tamarraggine che farà sobbalzare il cuore dei collezionisti.

La collaborazione Adidas X Cyberpunk 2077 non è ancora stata annunciata ufficialmente, le immagini che trovate in calce ci arrivano dal collezionista solebyjc — già in passato si era dimostrato un leaker più che affidabile, dato che spesso l’azienda gli manda in anteprima alcune paia delle nuove collezioni.

Adidas ormai è andata all-in con il mondo nerd. Collaborazione dopo collaborazione, è chiaro che il brand ha a cuore le passioni (e i portafogli) dei geek. Solamente questa settimana ha iniziato la distribuzione della nuova collezione di sneaker brandizzate Star Wars. Le scarpe celebrano i 40 anni dell’Impero colpisce ancora.

Sempre questa settimana sono state annunciate anche le scarpe Adidad X LEGO, che in Italia si possono acquistare a patto di vincere una lotteria. Ora è il turno del mondo dei videogiochi, con Cyberpunk 2077, un titolo che deve ancora uscire sugli scaffali dei negozi specializzati ma che ha già conquistato il cuore dei fan.

Per le persone che non amano i modelli di sneaker più ‘spumeggianti’ ed eccentrici, queste x900l4 Boost in edizione limitata potrebbero essere un grande no. In questo caso, oggetto di collezionismo e calzature si fondono in un unico concetto. Forse non l’idea di uscire di casa con delle scarpe di questo vinaccia ‘distopico’ così intenso non farà impazzire proprio tutti, ma siamo sicuri che moltissimi fan del gioco di CD Projekt sarebbero più che felici di esporre queste sneaker affianco alla loro Collector’s Edition di Cyberpunk 2077.