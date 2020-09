The Mandalorian: Giancarlo Esposito ha già confermato una quarta stagione

Mentre The Mandalorian 2 è in dirittura d’arrivo, Giancarlo Esposito pensa addirittura già alla quarta stagione dello show.

Manca poco più di un mese a The Mandalorian 2, lo show di Disney+ che ha risollevato le sorti della saga di Star Wars dopo l’ultima deludente trilogia cinematografica, e sembra ci sia ancora molto da aspettarsi dalla serie di Jon Favreau: Giancarlo Esposito ha addirittura anticipato l’arrivo non solo di una terza, ma anche di una quarta stagione.

L’attore, che nella serie interpreta il villain Moff Gideon, che è stato uno dei temi principali della prima stagione, dato che possiede una Darksaber dalle misteriose origini, ha lasciato intendere che le prime due stagioni stanno semplicemente preparando il terreno per le “vere” rivelazioni, che arriveranno nella quarta stagione.

La terza stagione è interessante perché inizierete a vedere il potere del Bambino, e cosa significa davvero, e ne saprete di più su Moff Gideon, e sull’origine della Darksaber che possiede e su come sia legata alla precedente storia di Star Wars collegata a The Clone Wars e altri show. Viviamo in un universo enorme, in cui c’è così tanto da esplorare. Per cui credo che questo show stia iniziando a preparare il terreno per la profondità che arriverà nella stagione 3 e 4, in cui inizierete davvero ad avere delle risposte.