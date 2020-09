Loki: la produzione della serie TV Marvel è ricominciata

La produzione di Loki è ricominciata. A confermarlo è stata l’attrice Gugu Mbatha-Raw che ha parlato a Forbes.

Dopo che The Falcon and the Winter Soldier ha ripreso con le riprese della serie TV, anche Loki ha ricominciato la produzione, sempre nel set di Atlanta. A confermarlo è stata uno dei membri del cast: stiamo parlando di Gugu Mbatha-Raw.

Ecco cosa ha dichiarato durante una recente intervista a Forbes:

Ho giurato di mantenere segreto tutto ciò che sto facendo sul set di Loki, però posso dire che è bello essere tornati a lavorare. Ognuno cerca di fare le cose in sicurezza, viste le circostanze, e le cose sembrano funzionare. Sono molto eccitata per tutto quello che stiamo facendo, ci stiamo divertendo molto.

Successivamente l’attrice ha aggiunto anche delle dichiarazioni sul periodo in cui è stata interrotta la produzione.

Eravamo nel mezzo delle riprese quando è iniziata la pandemia- ha dichiarato- Così ne ho approfittato per stare in pausa, trascorrendo il tempo a leggere e disegnare. Così come molti altri sono stata a casa per molto tempo. Direi che è stata un’opportunità per rinfrescarmi un po’ le idee.

Loki dovrebbe fare il suo debutto su Disney+ nel 2021.