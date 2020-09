Books of Blood: ecco il trailer completo del film tratto da Clive Barker

Ecco il trailer completo di Books of Blood, il film tratto dai racconti di Clive Barker, il creatore di Hellraiser, che arriverà ad ottobre.

Arriverà il 7 ottobre su Hulu il film Books of Blood, tratto dai racconti di Clive Barker, autore conosciuto per essere il creatore della saga cult di Hellraiser. Da poco è disponibile il trailer completo del lungometraggio.

Ecco il trailer.

Il libro da cui è tratto il film si basa su un’insieme di racconti, e per questo il lungometraggio Books of Blood sarà una sorta di antologia, piuttosto che un’unica grande storia. A scrivere il lungometraggio sono stati Brannon Braga e Adam Simon. Braga sarà anche il regista del film.

Il cast di Books of Blood è composto da Andy McQueen (Fahrenheit 451), Freda Foh Shen (Ad Astra), Nicholas Campbell (Da Vinci’s Inquest), Anna Friel (Marcella), Britt Robertson (For the People), Rafi Gavron (A Star Is Born), e Yul Vazquez (Midnight, Texas).

Clive Barker è divenuto popolare grazie all’ideazione della saga di Hellraiser, divenuta un cult negli anni, e che ha consacrato il personaggio di Pinhead. Per questo gli appassionati di horror prestano molta attenzione a tutte le nuove produzioni dello scrittore e regista.