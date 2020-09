Black Widow, Eternals, Shang-Chi usciranno nel 2021

Black Widow, Eternals, Shang-Chi ed altri film prodotti dalla Disney sono stati spostati al 2021, o comunque riprogrammati.

Nuovo slittamento di date per una serie di film Marvel e non solo. Black Widow, Eternals, Shang-Chi usciranno nel 2021, mentre altri lungometraggi sono stati posticipati di alcuni mesi. Questo è quanto è stato stabilito dalla Disney.

Black Widow arriverà nei cinema il 7 maggio 2021, Eternals il 5 novembre 2021, Shang-Chi uscirà il 9 luglio 2021. Disney ha mantenuto l’uscita a novembre di Soul, che si pensava sarebbe uscito su Disney+.

Per quanto riguarda Assassinio sul Nilo, il film di Kenneth Branagh, anziché uscire in sala il 23 ottobre arriverà il 18 dicembre 2020. Altro cambio anche per West Side Story di Steven Spielberg, che arriverà nelle sale il 10 dicembre 2021, anziché il 18 dicembre 2020.

E poi ancora Deep Water, il film thriller di Ben Affleck, non uscirà a novembre 2020 bensì il 13 agosto 2021. Altri lungometraggi, invece, sono stati anticipati: The Empty Man uscirà il 23 ottobre 2020, mentre The King’s Man uscirà il 12 febbraio 2021.

Tutto ciò arriva dopo che gli analisti hanno previsto che gli incassi nelle sale degli Stati Uniti si contrarranno nei prossimi messi dal 70 all’80%. Insomma, nonostante la riapertura dei cinema la situazione ancora è tutt’altro che in ripresa.