The Flash: John Wesley Shipp celebra i 30 anni della serie TV

L’attore protagonista di The Flash, John Wesley Shipp, ha celebrato i 30 anni della serie TV andata in onda su CBS.

Sono passati trent’anni da quando John Wesley Shipp ha vestito i panni del velocista scarlatto in The Flash, la serie TV di CBS andata in onda 30 anni fa sulla rete. Era il 20 settembre 1990 e Shipp ha celebrato l’anniversario con un post su Twitter.

Ecco il tweet.

1/ 30 years ago-Thursday 9/20/90-an event impacted my trajectory in ways unimagined at the time. Forever grateful to @DannyBilson Paul De Meo @warnerbrostv @ViacomCBS for this role of a lifetime. During a 40+ year career (and counting!) that has spanned … pic.twitter.com/OJwHxwrWB7 — John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) September 20, 2020

L’attore ha ringraziato Danny Bilson e Paul De Meo che gli hanno permesso di vestire i panni del supereroe per tutta la serie. Nel telefilm, durato per una sola stagione e 22 episodi, sono comparsi anche personaggi del calibro di Mark Hamill, che ha interpretato il villain Trickster.

Anni dopo John Wesley Shipp è ritornato in una serie su Flash, quella di The CW, dove ha vestito i panni di Henry Allen e Jay Garrick. Per il centesimo episodio della serie Shipp ha avuto anche la possibilità di vestire nuovamente i panni del vecchio Flash.

Del resto l’Arrowverse, grazie all’esistenza dei vari universi, ha consentito d’incrociare personaggi provenienti da più mondi, scatenando i fan appassionati della DC Comics.

La serie su The Flash degli anni Novanta in Italia è stata trasmessa su Italia 1 nel 1992.