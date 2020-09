Super Mario: il film arriverà nel 2022, in arrivo anche la serie animata?

Nintendo ha diffuso un report destinato ai propri investitori, in cui ha confermato l’uscita del film di Super Mario per il 2022, e indicato alcune potenziali novità.

Il film d’animazione di Super Mario prodotto insieme a Illumination, gli autori di Minions, è ormai cosa nota, e che i fan della celebre mascotte di casa Nintendo aspettano con una certa curiosità. Nintendo ha però diffuso un report in cui ha dato un’indicazione riguardo la data d’uscita del film, confermata per il 2022, alludendo anche ad interessanti nuovi progetti.

Le intenzioni della Grande N sono infatti quelle di espandere il proprio bacino d’utenza, per cui probabilmente non si limiteranno all’uscita del film di Super Mario. Nel documento si parla infatti di altre iniziative prese in considerazione dalla software house.

Si legge infatti:

Un altro modo in cui porteremo l’intrattenimento di Nintendo a un pubblico più vasto è con il film d’animazione di Super Mario, che uscirà al cinema nel 2022. La produzione sta andando avanti senza problemi, grazie alla collaborazione tra Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, famoso per i film dei Minions, e Shigeru Miyamoto, che farà da co-produttore. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Ci siamo anche imbarcati in diversi altri progetti di espansione di contenuti visivi, e stiamo inseguendo ulteriori opportunità. Come detto in precedenza, il film di Super Mario è finanziato da Nintendo e da Universal Pictures, e siamo coinvolti attivamente nella progettazione, sviluppo e produzione. Andando avanti, iniziative del genere potrebbero non essere limitate solamente ai film. La grandezza dei nostri investimenti varierà in base al tipo di progetto, ma continueremo a investire in queste iniziative di espansione per aumentare il numero di persone che hanno accesso alle nostre IP.