Starlink: questa sera il lancio della tredicesima missione, dove guardarlo

Alle 20:19 di questa sera altri 60 satelliti Starlink saranno lanciati in orbita a bordo del falcon 9 dal Kennedy Space Center in Florida.

SpaceX ha fissato l’obiettivo a questa sera alle 20:19 ora italiana settembre per il lancio della tredicesima ondata di satelliti Starlink. Le condizioni sono buone per potere fare osservazioni infatti alle 20:42 circa subito dopo il lancio il secondo stadio e i satelliti non ancora separati transiteranno sull’Europa. Ma non finisce qui perché alle 20:49 si avrà anche il passaggio della ISS.

Al momento le condizioni sono buone, ma nel caso ci sarà una seconda opportunità venerdì 18 settembre alle 19:57.

Targeting September 17 at 2:19 p.m. EDT for Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites from Launch Complex 39A — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2020

Il primo stadio del Falcon 9 è stato utilizzato in precedenza per il lancio del primo volo dell’equipaggio Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale con gli astronauti della NASA a bordo e la missione ANASIS-II. Dopo la separazione degli stadi, SpaceX farà atterrare il primo stadio del Falcon 9 sulla nave drone Just Read the Instructions ferma al largo dell’Oceano Atlantico. Una delle metà della carenatura del Falcon 9 ha supportato i due lanci precedenti di Starlink.

I satelliti Starlink si schiereranno 1 ora e 1 minuto circa dopo il decollo. Puoi guardare il webcast di lancio qui, a partire da circa 10 minuti prima del decollo.

Puoi seguirà la diretta qui, il webcast inizierà 10 minuti prima del decollo. Inoltre vi ricordiamo che alle 20:49 si avrà anche il passaggio della ISS.

Può interessarti anche: