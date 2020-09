WandaVision: confermata l’uscita della serie TV per il 2020

WandaVision dovrebbe arrivare su Disney+ entro il 2020, così come sembra indicare il video della piattaforma sulle prossime uscite.

Nonostante la pandemia da Coronavirus, sembra che WandaVision possa fare in tempo ad uscire entro il 2020. La serie TV di Disney+ pare abbia concluso la fase di produzione. A rivelare l’uscita del telefilm è un trailer mostrato dalla piattaforma streaming che aggiorna su tutte le uscite dei prossimi mesi.

Ecco il video.

This is the way… to get pumped for the coming months. Start streaming favorites like Hidden Figures, X2, and Big, plus Originals like The Right Stuff from @NatGeo, Clouds, @MarvelStudios’ WandaVision, and a new season of The Mandalorian. Coming soon on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PrS1LovFq4

— Disney+ (@disneyplus) September 16, 2020