She-Hulk: Kat Coiro sarà la regista della serie TV di Disney+

La regista Kat Coiro dirigerà la serie TV dedicata a She-Hulk che verrà sviluppata dai Marvel Studios per Disney+.

She-Hulk ha trovato la sua regista: Kat Coiro dirigerà gli episodi della serie TV dedicata alla supereroina Marvel. La Coiro farà anche da produttore esecutivo del telefilm. Secondo quanto riferito da Deadline Kat Coiro dirigerà l’episodio pilota e diverse altre puntate. La serie, perciò, avrà anche degli altri registi.

La Coiro ha già lavorato a serie TV come Modern Family e Brooklyn Nine-Nine, oltre che a Shameless. Per She-Hulk è già stata trovata la sceneggiatrice alla guida della writer room: stiamo parlando di Jessica Gao, che ha già lavorato a Rick and Morty.

Da tempo si parla dell’attrice protagonista nei panni di She-Hulk. Alison Brie è tra i nomi che sono stati fatti. Ecco le parole della Brie a riguardo:

Ho cercato di seguire tutti questi rumor. Mi sembra divertente quando qualcosa del genere spunta in internet, e mi ritrovo taggata dai fan su Instagram. Diventa un qualcosa del tipo ‘Oh, la gente ne parla ancora, questa cosa è forte’.

Stando a quanto riportato, lo show dovrebbe ripercorrere le origini di She-Hulk: l’avvocato Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura verde super-forzuta.

La serie dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2021.