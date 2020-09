Google Pixel 5, nuovo Chromecast e nuovi speaker: la presentazione il 30 settembre

A fine settembre Google presenterà il Pixel 5 e il nuovo Chromecast, oltre che un nuovo speaker Google Nest. L’evento è fissato per il 30 settembre.

Ieri è stato il turno di Apple, ora tocca a Google che ha annunciato in queste ore un nuovo evento interamente dedicato alla nuova line-up di prodotti HiTech: sarà presentato il nuovo smartphone Pixel 5, ma anche il nuovo Chromecast e un nuovo speaker della linea Google Nest.

La data da segnarsi è quella del 30 settembre, Google ha ufficializzato l’appuntamento e i media americani hanno già ricevuto gli inviti per la presentazione.

A differenza di altri brand, Google non ama giocare a carte coperte, così la presentazione include anche un’esplicita menzione ai prodotti che verranno presentati. Ossia quelli che vi abbiamo riportato sopra — con la differenza che Mountain View parla genericamente del suo “nuovo smartphone Pixel”.

In realtà, come spiega The Verge, non ci sono grossi dubbi. Google nei mesi scorsi aveva spiegato di voler presentare il Pixel 5 entro la fine del 2020, confermando anche che lo smartphone sarebbe stato dotato di connettività 5G.

Non ci sono grossi segreti nemmeno per quel che riguarda gli altri due prodotti, il nuovo smart speaker e il nuovo Chromecast 2020, entrambi già rivelati da alcuni leak nei mesi scorsi: