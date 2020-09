Chadwick Boseman: i fumetti Marvel gli rendono omaggio in copertina

Le copertine dei fumetti Marvel renderanno omaggio allo scomparso interprete di Black Panther, Chadwick Boseman.

La prossima settimana i fumetti Marvel che usciranno negli Stati Uniti renderanno omaggio a Chadwick Boseman. Lo scomparso interprete di Black Panther verrà omaggiato con un banner sulla copertina dei fumetti.

In una foto diffusa online si può vedere come sopra la copertina di un fumetto sia impressa una striscia nera con scritto “Rest in Power Chadwick Boseman 1976-2020”. Non è stato chiarito quanti titoli della Casa delle Idee verranno coinvolti in questa iniziativa, e per quanto si protrarrà. Per ora le immagini diffuse riguardano Juggernaut #1 e The Immortal She-Hulk #1. Ecco l’immagine.

I Marvel Studios hanno reso omaggio all’attore con un video commemorativo durante una trasmissione di ABC. A parlare sono stati il regista di Black Panther, Ryan Coogler, il produttore Nate Moore, ma anche Scarlett Johansson, Letitia Wright, Chris Evans, Robert Downey Jr. e tanti altri, prima di terminare con la scritta a tutto schermo “You will always be our King”, “Sarai sempre il nostro Re”.

Durante la serata televisiva di ABC in cui è stato mandato in onda il video sono intervenuti anche in diretta alcuni dei più noti colleghi dell’attore, tra cui proprio Robert Downey Jr., che ha raccontato di averlo sentito poco più di un mese fa per commentare insieme le proteste per l’omicidio di George Floyd, mentre altri come Chris Evans e tanti altri, hanno lasciato un loro pensiero sui propri canali social.