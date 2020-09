iPad Air 4 e iPad 8 presentati ufficialmente: prezzi e specifiche

Apple rinnova la sua offerta di tablet, sono appena stati presentati i nuovi iPad Air 4 e iPad 8. Vediamo assieme tutte le novità, oltre che i prezzi e la data d’uscita.

Ufficiali i nuovi iPad di ottava generazione e iPad Air 4. Ecco come cambiano le due offerte entry e mid level di Apple, tra nuovi design e processori migliorati.

iPad 8th generazione

Sotto al cofano del nuovo iPad 8 troviamo il SoC A12 Bionic. Arriva il supporto ad Apple Pencil 1st gen e alla Smart Keyboard. Lo schermo è sempre da 10.2 pollici, mentre il vecchio ingresso Lightning viene finalmente (?) sostituito dall’USB Type-C.

Troviamo anche un paio di fotocamere: frontale da 1,2 MP e posteriore da 8MP.

Per il nuovo iPad di ottava generazione si parte da 389 euro per la versione con Wi-Fi e storage da 32GB, con la disponibilità fissata a partire dal 18 settembre.

iPad (8th gen) 32GB Wi-Fi: 389 euro

iPad (8th gen) 32GB Wi-Fi/LTE : 529 euro

iPad (8th gen) 128GB Wi-Fi: 489 euro

iPad (8th gen) 128GB Wi-Fi/LTE: 629 euro

iPad Air 4

Ci spostiamo quindi sul nuovo iPad Air 4, vero protagonista della serata. La novità che spicca è sicuramente il lavoro di upgrade e svecchiamento fatto al design, a partire dall’addio al tasto Home e dalle cornici ridotte che richiamano (senza sovrapporsi) alla soluzione già vista sull’iPad Pro.

Rinnovata anche la gamma di colorazione, il nuovo iPad Air è proposto in oro rosa, celeste e il nuovo verde — assieme alle più tradizionali grigio siderale e argento.

L’autenticazione tramite Touch ID non sparisce, ma in assenza del tasto Home il sensore per le impronte cambia posizione: ora è sotto al tasto laterale d’accensione. Niente FaceID. Lo schermo si fa più generoso, con una diagonale che raggiunge i 10,9″ mentre il pannello è un Liquid Retina da 3,8 MegaPixel (risoluzione 2360X1640 pixel). Pieno supporto alla gamma cromatica P3, True Tone e ovviamente laminazione completa (non presente sull’iPad 8th gen) e luminosità massima di 500 nits.

Il SoC è l’Apple A14 Bionic da 5nm, lo stesso che dovrebbe debuttare anche sui nuovi iPhone 12. Troviamo quindi il Wi-Fi 6 e connettività LTE.

Anche in questo caso troviamo una porta USB Type-C, mente in questo caso troviamo il supporto ad Apple Pencil di seconda generazione e allo Smart Connector che permette di usare la nuova Magic Keyboard.

I prezzi del nuovo iPad Air 4: