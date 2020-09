Young Justice 4: ecco il titolo ed il logo della serie animata DC Comics

Durante il DC Fandome è stato rivelato che ci sarà Young Justice 4, la serie animata con protagonista il giovane supergruppo proseguirà.

Dopo che è stato rivelato che Doom Patrol sarà rinnovato per una terza stagione, durante il DC Fandome è stato annunciato che ci sarà anche Young Justice 4. La serie animata DC Comics avrà una quarta stagione dedicata che avrà il titolo di Phantoms. Inoltre è stata rivelata anche l’immagine logo della serie.

Ecco il logo.

Non sono stati rivelati dettagli sulla trama di Young Justice 4, ma i membri del cast hanno letto durante il Fandome uno script che rivela eventi che accadono tra la serie Outsider e Phantoms. Nello script Superboy (Nolan North) e Miss Martian (Danica McKellar) lasciano il supergruppo per intraprendere un progetto tutto loro. Nel frattempo, Artemis (Stephanie Lemelin) invita Arsenal a unirsi di nuovo al gruppo, ed Arsenal accetta.

Il team si trova quindi ad essere spaccato, con Beast Boy che ha anch’esso lasciato il gruppo. E, nel frattempo, si è formato il gruppo degli Outsiders.

La serie TV è stata creata da Greg Weisman e Brandon Vietti. Prodotta da Warner Bros. Animation, Young Justice è andata in onda nel nostro Paese per la prima volta su Cartoon Network, mentre attualmente è disponibile in Italia su Netflix.