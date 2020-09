Doom Patrol: la serie TV è stata rinnovata per la terza stagione

La serie TV Doom Patrol è stata rinnovata per una terza stagione da HBO Max. I personaggi DC Comics ritorneranno ancora sullo schermo.

Durante il DC Fandome del 12 settembre è stata diffusa la notizia che Doom Patrol è stato rinnovato per una terza stagione. La serie TV con protagonisti i personaggi DC di cui a livello fumettistico si sono occupati autori come Grant Morrison e Gerard Way avrà un’altra stagione.

Sara Aubrey di HBO Max ha dichiarato:

Grazie alla sua fanbase appassionata Doom Patrol è risultata essere una serie TV che ha scalato la classifica degli show più guardati sulla piattaforma. Siamo contenti di poter dare il semaforo verde ad una terza stagione, continuando a proporre questo tipo diverso di storie così apprezzate dalla critica e dal pubblico.

Jeremy Carver, produttore esecutivo della serie, ha dichiarato:

Siamo eccitati all’idea di poter tornare all’interno della Doom Manor. Vogliamo ringraziare i nostri partner della Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe e di HBO Max.

Nella seconda stagione il potente gruppo di supereroi ritorna a salvare il mondo. Ma, per poterlo fare, devono crescere in tutti i sensi. Questo perché i membri della Doom Patrol si ritrovano rimpiccioliti dentro una pista per macchinine a giocattolo.

I membri del cast sono Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby),e Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade).