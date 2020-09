The Suicide Squad: Kevin Feige ha visitato il set del film DC Comics

Kevin Feige ha visitato il set di The Suicide Squad. James Gunn ha descritto la reazione del produttore al suo ingaggio.

James Gunn ha vissuto un periodo tribolato subito dopo che è stato sollevato dalla direzione di Guardiani della Galassia vol.3. In quel periodo la Warner Bros. gli ha offerto la direzione di The Suicide Squad. James Gunn ha rivelato di recente la reazione di Kevin Feige dopo che gli ha comunicato la sua decisione di unirsi alla DC Comics, facendo anche notare come il produttore Marvel abbia visitato il set di The Suicide Squad.

Ecco le parole di Gunn:

Gliene ho parlato prima di accettare il lavoro, e devo dire che mi ha supportato molto sotto questo punto di vista. Voleva che facessi un buon film. Lui e Lou D’Esposito sono anche venuti a visitare il set guardando alcune riprese. Non c’è stata alcuna ostilità, cosa invece che si è verificata nella comunità dei fan.

Insomma, mentre tra i fan ci si accapiglia su chi faccia i film migliori tra la DC Comics e la Marvel, negli addetti ai lavori questa ostilità non esiste affatto.

Il film è atteso nelle sale cinematografiche per il 6 agosto 2021.