Sedie da gaming: ecco lo scorpione “tuttofare” Cluvens IW-SK

I videogiocatori sono sempre più esigenti quando si tratta di postazioni da gaming: arredamento, luci LED, monitor e pure la sedia ha una sua grande importanza. E se quest’ultima somigliasse ad un grande scorpione? Ancora meglio.

Stiamo parlando della sedia da gaming Cluvens IW-SK pensata soprattutto per i videogiocatori professionisti o chi comunque passa tantissime ore di fronte a un PC.

Più che una semplice sedia, lo scorpione fa praticamente da solo quello che farebbe una intera postazione: ha il supporto per uno schermo ultra-wide fino a 49 pollici o tre monitor curvi da 27 pollici, una piccola scrivania mobile e sembra essere anche una comodissima poltrona.

are you normal or do you desperately wish you had this scorpion PC set-up pic.twitter.com/kEiYaVLpeL

— PHΛЯΛӨH (@PharaohOW) September 11, 2020