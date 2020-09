Le action figure di Warhammer 40,000 in edizione limitata

Sono da oggi preordinabili le nuove action figure ispirate agli space marine di Warhammer 40,000: Il Salamander Intercessor e l’Imperial Fists Intercessor saranno prodotti in edizione limitata al numero di preordini e disponibili da marzo 2021.

Dopo l’Ultramarines Primaris Intercessor già uscito quest’anno, ecco arrivare il preorder per altre due grandi action figure da 18cm in edizione limitata, il Salamander Intercessor e l’Imperial Fists Intercessor.

Le due nuove action figure sono prenotabili da oggi sul sito di Bandai Namco.

Queste figurine alte 18cm, sono già pitturate e hanno oltre 51 punti di articolazione che assicurano totale libertà e moltissime possibilità.

Il preorder è attivo solo fino al 10 ottobre e verranno prodotti solo i pezzi preordinati in questo periodo, quindi non aspettate se ne volete una al prezzo di listino di 99€ (e non ai prezzi gonfiatissimi che girano ora del primo Ultramarine già uscito)

Imperial Fist Intercessor

La seconda uscita nella serie è per i fieri Imperial Fist, figli di Dorn. Questi difensori incrollabili dell’Impero sono stati riprodotti come figurine in scala da 18 cm, fieri scudi dell’Imperatore.

SKU M03020 Altezza 18cm Materiale ABS, PVC, POM, metallo Pezzi Fucile Auto Bolt con lanciagranate ausiliario x1, coltello da combattimento x1, mano di ricambio (per il fucile), mano di ricambio (mano aperta) x1 Punti di articolazione 51 Dipinta Sì

Salamander Intercessor

Le riproduzioni dei Salamander, figli di Vulkan, sono finalmente arrivate. Quello dei Salamander è un capitolo nato dalle fiamme e forgiato in battaglia. Per loro la battaglia esiste per dimostrare la loro abilità, la loro fermezza e resistenza, e per compiere il loro ruolo di difensori nell’oscuro 41esimo millennio. Riprodotti in una versione in scala da 18 centimetri ed equipaggiati con un Bolt Rifle personalizzato.