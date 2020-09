YouTube Music rincorre i competitor: superati i 500 milioni di download

YouTube Music celebra oltre 500 milioni di download. Google sta promuovendo il suo servizio per la musica in streaming in modo sempre più aggressivo. I risultati si vedono.

Apple Music, Spotify e anche Google, con la sua app YouTube Music che ha superato la barriera dei 500 milioni di download. Una soglia psicologica importante, che avvicina la creatura di Mountain View ai suoi principali concorrenti.

Negli ultimi 12 mesi Google ha condotto una campagna estremamente aggressiva per rafforzare il suo servizio di musica in streaming. Una strategia che è partita da una rigorosa semplificazione, vale a dire, dall’eliminazione di un doppione che di certo non aiutava i consumatori ad avere una visione chiara dell’ecosistema di Google: fino a poco tempo fa YouTube Music coesisteva con Play Music, ora la prima ha gradualmente sostituito la seconda.

Poi, proprio sotto natale, la scelta di regalare un Google Nest Mini agli abbonati a YouTube Music, YouTube Premium e Play Music. Contando che è proprio YouTube Music la piattaforma di default all’interno dell’ecosistema Google Home, ben si comprendono le ragioni dietro ad un dono così generoso.

Vale la pena di ricordare che abbonandosi a YouTube Premium è possibile usufruire di entrambi i servizi, video e musica, senza interruzioni pubblicitarie. Un altro asso che potrebbe rendere a più di qualche consumatore l’abbonamento di Google estremamente più appetibile degli equivalenti di Spotify e Apple Music: con una sola tariffa ci si porta a casa due esperienze d’uso complementari. Certo, sul prezzo ci si può ancora lavorare.

Solamente il mese scorso Google ha tirato fuori un’altra freccia dalla sua faretra, integrando YouTube Music all’interno di Google Maps. Certo nulla di trascendentale, ma è l’ulteriore prova di come Google, potendo contare su un ecosistema a 360 gradi pressoché senza eguali, abbia tutta la forza per spingere ciascuno dei suoi servizi, anche quelli che fino a poco tempo fa facevano più difficoltà.