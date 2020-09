Fast and Furious 9 avrà delle scene ambientate nello Spazio!

Michelle Rodriguez ha confermato che alcune scene di Fast and Furious 9 porteranno i protagonisti nello Spazio.

Dopo aver conquistato il Mondo, Fast and Furious si propone di conquistare lo Spazio! La popolare saga con Vin Diesel protagonista sembra essere pronta a stupire totalmente il pubblico. Michelle Rodriguez ha confermato in un’intervista che una parte di Fast and Furious 9 sarà ambientata nello Spazio.

Ecco cosa ha detto l’attrice al The Jess Cagle Show:

Oh no, ma dai. Come avete fatto a scoprirlo? Visto cosa succede? La gente inizia a parlare dietro le quinte. Quando un film non esce le cose poi vengono dette. Si pensava che nessuno lo sapesse!

La Rodriguez però ha dichiarato che non sarà il suo personaggio ad andare nello Spazio. In compenso la saga, a suo parere, è diventata più inclusiva nei confronti delle donne.

Non sono stata così fortunata da poter lasciare la Terra, ma sono contenta del fatto che abbiamo avuto una sceneggiatrice donna che ha portato molto amore. E questo grazie a Justin Lin, che ha fatto in modo che ci fosse più attenzione e cura per i personaggi femminili. E spero che tutto questo si veda nel prodotto finale.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’1 aprile 2020.