Alexa Print, l’assistente di Amazon stampa ricette e giochi con la tua voce

I principali produttori di stampanti, come HP, permettono già di avviare i loro dispositivi con Alexa, ma Amazon ha portato la stampa ad un livello “superiore” con la nuova funzione Alexa Print.

Grazie all’assistente vocale di Amazon, infatti, gli utenti di Alexa possono ora stampare – ovviamente con la loro voce – non solo semplici documenti, ma ricette, sudoku, cruciverba o la lista della spesa. Il tutto grazie ad una funzione creata ad hoc per Alexa chiamata Alexa Print.

Una feature molto attenta anche al risparmio: Alexa avvisa infatti – con una notifica via e-mail o vocale – quando il livello di inchiostro nella stampante è troppo basso e può essere impostata la funzione per ordinare automaticamente nuove cartucce.

La maggior parte dei dispositivi Echo può utilizzare Alexa Print con stampanti HP, Brother, Canon ed Epson. Come riportano i colleghi di Engadget, sembra però che sia possibile stampare solo documenti da un elenco pre-selezionato.

La funzione non ha integrazioni di terze parti, il che significa che non è possibile stampare file specifici su cui stai lavorando, come una pagina web o un documento di Word. Quindi, ci sono dei limiti a ciò che puoi stampare.