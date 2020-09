Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake è realtà: ecco il primo trailer

Il remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo è finalmente realtà. Dopo i tanti rumor e i recenti leak, il progetto si svela con un primo trailer in occasione dell’Ubisoft Forward.

Come da pronostici, Ubisoft ha annunciato finalmente l’arrivo del Remake di Prince of Persia: le sabbie del tempo, il capitolo più amato della serie creata da Jordan Mechner. La notizia arriva direttamente dall’Ubisoft Forward insieme ad un primo trailer che trovate qui sotto e che mostra lo storico titolo rinfrescato nelle meccaniche, nel sistema di combattimento, nella gestione della telecamera ma visibilmente anacronistico sul piano grafico.

Il titolo sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 21 gennaio 2021. Il gioco sarà disponibile su PC attraverso Steam, Epic Games Store e Uplay+.

Rilasciato nel lontano 2003 per PS2, Xbox e Game Cube, Prince of Persia: Le sabbie del Tempo riprendeva in toto le caratteristiche e le atmosfere dei capitoli precedenti, introducendo però una novità: la possibilità di riavvolgere il tempo grazie al potere di un misterioso pugnale, utilissimo soprattutto in fase di combattimento. Il titolo riscosse un boom di vendite nel Natale di quell’anno e godette di due seguiti a cadenza annuale: Prince of Persia: Spirito Guerriero (2004) e Prince of Persia: I Due Troni (2005), titoli che mantenevano grossomodo la struttura di Le Sabbie del Tempo, senza però riscuoterne lo stesso incredibile successo.

Come sappiamo, l’annuncio non arriva di certo a ciel sereno. Del resto sono mesi che si parla insistentemente della possibilità che il leggendario principe possa tornare ad apparire nuovamente sulle scene videoludiche, tra indiscrezioni sempre più credibili e veri e propri leak.

Resta ora da capire il motivo che risiede alla base di tale scelta: che si tratti dell’ennesima operazione nostalgia o di qualcosa che invece va ben oltre? Tra gli intenti di Ubisoft ci potrebbe essere anche la possibilità di voler testare la risposta del pubblico – così come ha fatto a suo tempo Activision con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy per intenderci – per poi valutare successivamente lo sviluppo di un nuovo capitolo.

Staremo a vedere. E voi cosa ne pensate del ritorno di Prince of Persia?