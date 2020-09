Monsterland: ecco il trailer della serie horror antologica

Ecco il trailer della serie TV di Hulu intitolata Monsterland. Il telefilm horror antologico farà il suo esordio il 2 ottobre.

Hulu ha pubblicato il trailer della serie horror antologica intitolata Monsterland, che sarà presentata durante l’edizione virtuale del New York Comic Con 2020. La serie TV farà il suo esordio sulla piattaforma il 2 ottobre.

Ecco il trailer di Monsterland.

A creare e produrre la serie è stata Mary Laws, mentre Nathan Ballingrud è l’autore dell’antologia di storie brevi North American Lake Monsters su cui si baserà il telefilm diviso in otto episodi.

Monsterland esplora la linea sottile che divide mostri e uomini. Nel telefilm vedremo sirene, angeli caduti, ed altre bestie che porteranno delle persone disperate a cercare una soluzione per salvare le proprie vite.

Nella serie ci saranno tra i membri del cast Kelly Marie Tran (Gli ultimi Jedi), Jonathan Tucker (Hannibal), Kaitlyn Dever (Booksmart), Taylor Schilling (The Prodigy) e Mike Colter (Evil).

Hulu si presenterà al New York Comic Con 2020 con un numero importante di proposte, tra cui spiccano Helstrom, la serie animata per adulti della Marvel intitolata M.O.D.O.K., e il film di Clive Barker dal titolo Books of Blood.

Non sono state diffuse ancora notizie su una distribuzione in Italia della serie TV.