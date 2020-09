Immortals Fenyx Rising è il nuovo titolo di Gods & Monsters: ecco tutti i dettagli

Gods & Monsters cambia nome e diventa Immortals Fenyx Rising. Il gioco è stato annunciato ufficialmente con tanto di trailer e data d’uscita nel corso dell’Ubisoft Forward. Ecco tutti i dettagli.

Immortal Fenyx Rising, nuovo titolo del vecchio Gods & Monsters, si è svelato con un trailer in occasione dell’Ubisoft Forward. Il titolo pesca a piene mani sul piano strutturale e stilistico da quel capolavoro di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, ma puntando a toni molto più colorati ed umoristici.

Nel gioco, saremo chiamati a vestire i panni di Fenyx, un’eroina che deve salvare il mondo e contestualmente anche l’Olimpo dalle grinfie di una terribile creatura chiamata Titano. Per portare a temine la missione dovremo esplorare le meraviglie della cosiddetta Isola dei Beati, divisa in regioni ognuna delle quali controllata da una divinità differente.

Potremo inoltre affrontare tutta una serie di creature mitologiche tra cui Gorgoni, Arpie e Ciclopi, puntando su una straordinaria varietà di poteri offerti dagli stessi dei dell’Olimpo, mentre cercheremo di superare dungeon ed enigmi ambientali di ogni genere.

Immortals Fenyx Rising arriverà ufficiale sul mercato il prossimo 3 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5, XSX, Stadia e Nintendo Switch.

Una demo giocabile sarà rilasciata in esclusiva su Stadia (con tanto di isola inedita) prima del lancio.