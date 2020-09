Game of Thrones: morta Diana Rigg, l’interprete di Olenna

Morta a 82 anni Diana Rigg, interprete di Olenna Tyrell in Game of Thrones. L’attrice è stata candidata per cinque volte agli Emmy.

All’età di 82 anni si è spenta una delle attrici protagoniste di Game of Thrones: stiamo parlando di Diana Rigg, che nella serie ha interpretato il personaggio di Olenna Tyrell. L’attrice, grazie a questo personaggio, è stata nominata agli Emmy sia nel 2013, che nel 2014 e nel 2015.

La Rigg nei decenni passati è stata anche un membro del cast della serie televisiva Agente Speciale, dove ha vestito i panni di Emma Peel, un personaggio di grande successo negli anni Sessanta. Per questo ruolo l’attrice guadagnò due nomination agli Emmy, la prima nel 1967, e l’altra nel 1968.

Inoltre, la Rigg ha interpretato anche Teresa “Tracy” Draco in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. L’attrice è nata nel 1938 a Loncaster, e si è spenta a Londra, dopo una carriera che l’ha portato a prendere parte a grandi produzioni televisive e cinematografiche.

Ma, così come sempre capita agli attori britannici, la Rigg iniziò il suo percorso a teatro, nel 1962, nel ruolo di Cordelia, la figlia minore di Re Lear. Non sono stati ancora chiarite le cause della morte dell’interprete.