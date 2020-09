Apple, per i dipendenti la mascherina realizzata dagli ingegneri di iPhone

Il team di ingegneri responsabili di iPhone e iPad ha progetto una mascherina speciale per i dipendenti di Apple.

Al momento ancora non ci sono immagini della nuova mascherina firmata Apple, ma, secondo un report di Bloomberg, il dipartimento di ingegneria e design di Apple ha creato una maschera dall’aspetto unico, inclusi “ampi rivestimenti per il naso e il mento di chi li indossa”. Avrà tre strati e potrà essere lavata fino a cinque volte.

Apple ha inoltre dichiarato a Bloomberg di aver progettato la maschera pensando alle catene di fornitura di dispositivi di protezione individuale esistenti, facendo attenzione a non interrompere i flussi esistenti.

Per la delusione di alcuni fan Apple, le maschere sono state realizzate esclusivamente per il personale aziendale e dei negozi di Apple, ma non saranno vendute ai clienti. Le maschere saranno spedite ai dipendenti nelle prossime settimane. Al momento, non è noto se Apple avvierà un processo di distribuzione più ampio.

Oltre alla sua Apple Mask progettata su misura, il colosso di Cupertino sta anche distribuendo una maschera chirurgica trasparente ai dipendenti, in modo che i clienti con problemi di udito possano vedere la bocca dei dipendenti e capirli più chiaramente. È la prima maschera chirurgica completamente trasparente ad essere approvata dalla FDA, secondo Bloomberg.

Non si tratta della prima volta per Apple nel “business” dei dispositivi di protezione individuale. Ad aprile, Tim Cook, CEO di Apple, ha annunciato che Apple avrebbe donato 20 milioni di maschere per il viso agli operatori sanitari negli Stati Uniti.

L’azienda tecnologica ha anche progettato e prodotto schermi per il viso per i lavoratori ospedalieri, con l’intenzione di spedirne 1 milione a settimana.