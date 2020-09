Spider-Man 3: le riprese potrebbero slittare al 2021

Le riprese del film della Sony Spider-Man 3 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. A rivelarlo è stato un articolo di The Direct.

Mentre, inizialmente, sembrava che le riprese di Spider-Man 3 dovessero iniziare questo autunno, ora la Sony sembrerebbe aver cambiato i piani. Le riprese di Spider-Man 3 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021.

A rivelarlo è stato The Direct, che ha parlato di gennaio o febbraio come dei mesi stabiliti per l’inizio della produzione. Sembra che le riprese del lungometraggio si dovrebbero dividere tra New York e l’Islanda. Tom Holland, nel frattempo, è ancora impegnato sul set di Uncharted.

La conclusione di Spider-Man: Far From Home ha portato al colpo di scena finale, con l’identità del tessiragnatele rivelata, e l’accusa della morte di Mysterio mossagli contro. Perciò la curiosità degli appassionati per capire che sviluppi hanno avuto le vicende di Spider-Man è tanta.

Il film della Sony, che fa parte del Marvel Cinematic Universe, ha cambiato la data d’uscita. Inizialmente il lungometraggio doveva arrivare nei cinema il 5 novembre 2021, ma l’arrivo in sala è stato posticipato di un mese.

Il lungometraggio uscirà in sala il 17 dicembre 2021. Si tratta della stessa data d’uscita occupata in precedenza da Avatar 2, anch’esso spostato.