PS5, la versione Gold in vendita a 7999 sterline

Il sito Truly Exquisite svela i prezzi per le sue edizioni di PS5. Il modello Gold sarà preordinabile a partire dal 10 settembre al costo di ben 7999 sterline.

Truly Exquisite, sito che si occupa di beni di lusso, ha svelato i prezzi per le sue particolarissime edizioni di PS5 che saranno preordinabili a partire dal 10 settembre 2020.

Si parte da 7999 sterline per una PS5 in oro 24 carati solo digitale e si arriva alle 8299 sterline per una PS5 di Platino con lettore ottico. Se vi interessa, è anche disponibile il DualSense d’oro al costo di 649 sterline, mentre le cuffie, sempre dorate, a solo 399 sterline.

Ovviamente si tratta di versioni non ufficiali della console. Probabilmente sono autorizzate da Sony, ma non di certo mirati al mercato di massa. Intanto, il prezzo e la data di lancio della versione standard di PS5 non sono stati ancora svelati. Nelle ultime ore, Sony ha confermato che questa settimana non arriverà nessun annuncio riguardante PlayStation 5. Che sia la prossima quella buona?

Nell’attesa di scoprire quando potremo mettere finalmente le mani sulla next gen di casa Sony, non ci resta che ammirare questo proibitivo modello placcato in oro.

Sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni sul prodotto e qui di seguito un filmato che mosta la PS5 d’oro nel dettaglio.