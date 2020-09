EMUI 11, Huawei lo anticipa con un paio di immagini teaser

Huawei pubblica due immagini per fomentare le aspettative verso EMUI 11, la nuova interfaccia utente che accompagnerà il futuro dell’azienda.

Le illustrazioni promozionali sono state caricate online nella giornata di ieri, 8 settembre, sull’account Weibo della ditta e preannunciano un futuro iperconnesso e dall’agile fruibilità, il tutto in vista del Huawei Developer Conference 2020 (HDC 2020) che si terrà dal 10 al 12 settembre.

Quello che si evince dal materiale condiviso da Huawei è lo sforzo da parte dell’azienda cinese di calcare la mano sulle funzioni di intelligenza artificiale e sulla connettività tra dispositivi di vario genere e natura.

Le ipotesi su come questo si possa tradurre nei fatti sono varie, ma tutto rimanda alle voci di corridoio che circolano già da luglio a proposito della Huawei Distributed Technology, tecnologia che permetterebbe di gestire il proprio smartphone in simbiosi con televisioni, casse esterne e computer.

EMUI 11 sarà l’interfaccia natia dei Huawei Mate 40 Pro, ma, stando alle previsioni, sarà disponibile anche per i modelli di Huawei:P40 e P40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Edition, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20X 5G, Mate 20 Porsche Edition, Mate X, P40, P40 Pro, P30, P30 Pro, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro.

Ovviamente ci sono ancora molti lati ambigui che verranno chiariti in occasione della HDC 2020. In particolar modo, Huawei dovrà spiegare ad acquirenti e investitori di tutto il mondo come abbia intenzione di gestire gli screzi con gli Stati Uniti.

Prima tra le aziende cinesi bersagliate dal presidente USA Donald Trump, Huawei deve risolvere le crescenti problematiche che ne stanno limitando le potenzialità di crescita, offrendo massima priorità al lancio commerciale di HarmonyOS, sistema operativo che potrebbe affiancarsi/sostituire l’attuale Android.

