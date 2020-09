The Mandalorian 2: le prime foto della seconda stagione

Dopo l’annuncio della data d’uscita, sono arrivate anche le prime foto della seconda stagione di The Mandalorian.

È Entertainment Weekly a lanciare in esclusiva le prime foto ufficiali di The Mandalorian 2, l’apprezzata serie TV di Jon Favreau ambientata nell’universo di Star Wars, alla quale possiamo così dare un primo sguardo, dopo che nei giorni scorsi ne era stata già rivelata la data d’uscita, prevista per il 30 Ottobre su Disney+.

Le foto ritraggono i protagonisti già visti nella prima stagione, ossia Baby Yoda, Greef Karga interpretato da Carl Weathers, Cara Dune interpretata da Gina Carano e proprio il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal.

Il cast della seconda stagione però vedrà anche le aggiunte, tra gli altri, di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, Tamuera Morrison in quelli di Boba Fett, e del comico-attore Bill Burr (Breaking Bad).

Nella prima stagione il leit-motiv era la protezione di Baby Yoda, la creatura nota come “The Child” che sembra essere della stessa specie di Yoda, e in grado di utilizzare la Forza. Altro tema cardine è la presenza di Moff Gideon, villain interpretato da Giancarlo Esposito, che possiede una Darksaber, per cui sembra anche lui non estraneo alle vie della Forza. Nella seconda stagione scopriremo di più su entrambi i personaggi.

The Mandalorian è la serie di Jon Favreau che è stata in grado di risollevare le sorti della saga di Star Wars, dopo l’ultima trilogia cinematografica che aveva un po’ deluso i fan. La seconda stagione avrà episodi diretti, oltre che dallo stesso Favreau, da Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez e Carl Weathers.

Che ve ne pare delle immagini? Cosa vi aspettate dal ritorno di The Mandalorian?