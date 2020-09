Ghostbusters X Element: la capsule collection dedicata agli Acchiappafantasmi

Il brand di abbigliamento per skater Element ha presentato una capsule collection completamente dedicata ai Ghostbusters. La nuova collezione è già disponibile per l’acquisto.

Element X Ghostbusters, il brand di moda per skater si unisce all’immaginario degli acchiappafantasmi, con una collezione ricca e varia. In totale, tra capi d’abbigliamento e accessori, si contano una trentina di prodotti diversi.

Oltre alle felpe e alle t-shirt, sia con i personaggi dei film, sia con diverse rivisitazioni del logo della Element, sono stati presentati anche tre skateboard in edizione limitata. Sono disponibili in tre dimensioni diverse, ciascuna caratterizzata da un’illustrazione diversa.

Si parte dai 99€ per i modelli da 8 e 7.75 pollici per arrivare ai 130€ della tavola da 9.5″ con l’illustrazione del minaccioso Zuul.

Per le felpe, si parla di 70€ per quelle senza capuccio e di 75€ per quelle con. Mentre le t-shirt vengono vendute a 35€.

La collezione Element autunno 2020 si concentra sulla storia di New York, il suo linguaggio visivo così iconico e le storie che sono nate in questa città unica. La storia dei Ghostbusters, creata in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, si inserisce perfettamente in questa narrazione. Troverai questa ricca serie grafica nella nostra gamma di tavole da skate e abbigliamento.

Trovate tutta la collezione Ghostbusters X Element nel link in fonte. Buon incauto acquisto!