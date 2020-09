Elon Musk ospite di Herbert Diess: ha provato la Volkswagen ID.3, il video

Elon Musk ha visitato il quartier generale di Volkswagen, dove è stato accolto dal CEO Herbert Diess in persona. Durante la visita ha provato la Volkswagen ID.3, l’auto elettrica di nuova generazione di Wolfsburg.

La settimana scorsa Elon Musk è volato fino in Germania per supervisionare i lavori della Gigafactory di Berlino. GIà che c’era, ha fatto tappa anche negli stabilimenti della “rivale” Volkswagen dove, accolto dal padrone di casa in persona, Herbert Diess, ha anche provato la nuova elettrica della casa automobilistica di Wolfsburg: la Volkswagen ID.3.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC — Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020

Dell’incontro abbiamo anche un video, condiviso dallo stesso Herbert Diess sulla sua pagina Linkedin. Il social network di Microsoft storicamente è sempre stato il portale preferito nel N.1 di VW.

«Non è un’auto sportiva, è un’auto normale», ha detto al CEO di Tesla. «Beh, per non essere una sportiva va piuttosto bene», è stato il verdetto di Elon Musk.

Nel corso della sua visita in Germania, Elon Musk ha parlato a lungo della centralità della nuova Gigafactory 4 di Berlino, promettendo che il nuovo stabilimento europeo sarà alla base di un “cambiamento epocale” per Tesla.

Nel frattempo, chissà che l’esclusivo test-drive in anteprima della nuova ID.3 non abbia rafforzato in Musk il desiderio di lanciare una Tesla compatta in pieno stile europeo. Se ne parla già da un po’: