Quentin Tarantino conferma il ritiro: “Fare film è una cosa per giovani”

Intervistato da Rolling Stone il regista Quentin Tarantino ha confermato la sua intenzione di ritirarsi, probabilmente dopo il decimo film (così come annunciato in precedenza). Sembra che il regista abbia intenzione di iniziare una nuova vita, sia a livello famigliare che lavorativa. Ecco le sue parole:

Credo che sia arrivato il momento di entrare nel terzo atto della mia vita. Intendo accostarmi di più allo scrivere, vorrei essere un padre, ed un nuovo tipo di marito.

Non voglio sbalzare la mia famiglia in Germania o Sri Lanka, o in qualsiasi altro posto farò il prossimo film. Voglio stare un po’ più a casa, e diventare più un uomo di lettere.

E poi penso che dirigere un film sia una cosa da giovani. Il mondo del cinema sta cambiando, ed io faccio parte della vecchia guardia.