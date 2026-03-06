Nvidia prepara nuove RTX 5050 e 5060 con più VRAM: ecco cosa cambia

Nvidia starebbe preparando una revisione della fascia entry-level della sua nuova generazione di GPU. Secondo diverse indiscrezioni del settore, l’azienda starebbe sviluppando una nuova variante della GeForce RTX 5050 con 9GB di VRAM e una RTX 5060 aggiornata con un chip più potente, segnando un possibile upgrade della gamma basata sull’architettura Blackwell.

Le informazioni arrivano dal noto leaker hardware MEGAsizeGPU e suggeriscono che Nvidia potrebbe modificare le specifiche delle schede già pianificate per migliorare prestazioni e disponibilità produttiva.

RTX 5050 con 9GB

La nuova versione della Nvidia GeForce RTX 5050 dovrebbe introdurre una configurazione di memoria completamente diversa rispetto al modello base.

Secondo i rumor, la GPU utilizzerà tre moduli da 3GB di memoria GDDR7 che funzionano a 28Gbps. Questo porterebbe il totale a 9GB di VRAM su un bus a 96-bit, con una banda complessiva fino a 336GB/s.

Il modello attualmente previsto invece include:

8GB di GDDR6

bus a 128-bit

banda di memoria di circa 320GB/s

Nonostante il bus più stretto, la memoria più veloce permetterebbe alla nuova variante di offrire una larghezza di banda superiore.

Il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato. La scheda continuerebbe a utilizzare il chip GB207 Blackwell con:

2.560 CUDA core

80 Tensor core

TDP da circa 130W

In sostanza si tratterebbe di una revisione mirata soprattutto alla memoria.

RTX 5060 con GPU da 5070

Le indiscrezioni parlano anche di una revisione della Nvidia GeForce RTX 5060. Il nuovo modello potrebbe utilizzare una versione parzialmente disabilitata del chip GB205, lo stesso utilizzato nella Nvidia GeForce RTX 5070.

In questa configurazione il chip offrirebbe circa:

3.840 CUDA core

bus di memoria a 128-bit

Per confronto, la RTX 5070 utilizza lo stesso chip nella versione completa con 6.144 CUDA core e bus a 192-bit.

Secondo le fonti, Nvidia starebbe adottando questa soluzione per riutilizzare chip GB205 difettosi che non possono essere utilizzati nei modelli 5070, una pratica comune nella produzione di GPU.

La scheda dovrebbe inoltre mantenere il connettore di alimentazione a 8 pin, invece del più recente 12V-2×6 presente nei modelli superiori.

Possibile ritorno della RTX 3060

Oltre agli aggiornamenti della serie 5000, Nvidia starebbe valutando anche il ritorno di un modello molto popolare: la Nvidia GeForce RTX 3060.

Secondo diverse fonti, l’azienda potrebbe riprendere temporaneamente la produzione della GPU a causa delle attuali difficoltà nella disponibilità di alcuni componenti di memoria.

Non sappiamo ancora se tornerà la versione originale 12GB con bus a 192-bit, oppure una versione ridotta 8GB con bus a 128-bit. Le nuove GPU potrebbero arrivare sul mercato entro la fine del mese, anche se al momento Nvidia non ha rilasciato conferme ufficiali.