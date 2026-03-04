xAI e Elon Musk rimborseranno in anticipo 17,5 mld di dollari ai creditori

Elon Musk si prepara a saldare il conto. X e xAI pianificano di rimborsare integralmente circa 17,5 miliardi di dollari di debito verso diversi creditori: lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine alla questione. Morgan Stanley, che gestisce il debito per entrambe le società, avrebbe già informato i creditori esistenti delle intenzioni di rimborso. L’origine del capitale, però, non è stata resa nota.

Una mossa costosa, ma strategica

Il rimborso anticipato ha un prezzo. I 3 miliardi di dollari in obbligazioni ad alto rendimento di xAI verranno riscattati a circa 1,17 volte il valore nominale, una maggiorazione che compensa gli investitori per gli interessi che si aspettavano di incassare nel corso della durata originaria del debito — prevista in almeno due anni.

Alcune delle obbligazioni sono in circolazione da anni, altre sono state emesse meno di dodici mesi fa e comportano penali aggiuntive: rimborsarle in anticipo, insomma, non è economico, ma evidentemente conveniente nel quadro più ampio della riorganizzazione finanziaria del gruppo.

IPO in vista?

La mossa si inserisce in una stagione di grandi movimenti societari. A febbraio SpaceX ha acquisito xAI in un’operazione che ha stimato il valore della startup in 250 miliardi di dollari, offrendo alla società aerospaziale maggiore flessibilità nella ristrutturazione del capitale.

SpaceX si starebbe inoltre preparando a una IPO, cioè il debutto a Wall Street, entro la fine dell’anno, preceduta dal recente rinnovo del management di xAI da parte di Musk. Sul fronte della liquidità, a gennaio xAI aveva raccolto 20 miliardi di dollari in un round Series E, e Morgan Stanley aveva guidato un pacchetto di finanziamento da 5 miliardi.