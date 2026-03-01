Mercati agricoli digitali: un gioco trasforma la sicurezza alimentare in una simulazione interattiva

Anche i venditori dei mercati agricoli possono diventare soggetti di formazione sulla sicurezza alimentare. E c’è un progetto dedicato a loro, innovativo e digitale. Questo perché dalla rete o la rete può essere sfruttata per ricevere formazione e informazione, ma anche per farla ai propri clienti. A febbraio è stata lanciata una piattaforma, il suo nome è “Market, Set, Go!“.

Propone un gioco di simulazione online, unisce così apprendimento scientifico con divertimento. I giocatori assumono il ruolo di quello che fanno poi realmente nella vita, ossia i venditori. Hanno l’incarico di gestire fino a dieci bancarelle, ognuna con diversi prodotti e sfide quotidiane. Gli studenti vivono così scenari legati alla sicurezza alimentare. Con l’esperienza acquisiscono norme e pratiche di prevenzione contro contaminazioni incrociate e di controllo, qualità, temperatura, eccetera.

Il progetto si basa su una ricerca multidisciplinare finanziata da NIFA, National Institute of Food and Agriculture. L’USDA ha stanziato ben 550 mila dollari con un consorzio di università. Gli studiosi si erano resi conto delle lacune dei venditori sui protocolli della sicurezza alimentare. Questa condizione è pericolosa per i loro clienti ma anche per loro stessi e collaboratori. I produttori locali hanno partecipato nella raccolta dati attraverso questionari e interviste.

Market, Set, Go! è disponibile online, non ha bisogno di app ed è accessibile a tutti, anche dall’Italia. I venditori agricoli hanno partecipato alla sua struttura informativa e didattica

Si sono ottenutele principali carenze, incomprensioni e anche rischi di salute pubblica nazionale nei mercati non attenti, e creato così un programma utile alla formazione del corso/gioco. La piattaforma è anche una collaborazione di realtà diverse: Learning Games Lab della New Mexico State University e l’Arkansas Agricultural Experiment Station. Il team ha applicato i principi di progettazione didattica avanzata e tecnologia multimediale digitale. Anche qui la collaborazione degli utenti è stata importante, fornendo feedback, riscontri, spunti visivi e consigli sulle informazioni contenute.

“Market, Set, Go!” è un sito che non necessita di app per essere utilizzato. La piattaforma è ottimizzata per i dispositivi mobili ed è pensata anche per i venditori impegnati, ma che hanno momenti liberi della giornata anche per studiare. La piattaforma include giochi digitali ma anche un archivio di risorse pratiche, guide utili sanitarie e alimentari. Ci saranno ulteriori sviluppi del progetto, che forse entrerà anche nelle scuole e nelle università, altro ambito dove possono nascere futuri venditori, commercianti o imprenditori alimentari.