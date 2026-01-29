L’accumulo di fosforo nei terreni agricoli degli Stati Uniti rivela un’emergenza silenziosa

Il fosforo è un elemento chimico essenziale che produce effetti nocivi sia quando è carente, sia quando è in eccesso. Lo ricaviamo da alimenti vegetali e animali, uno studio ha scoperto come questo elemento si trasformi facilmente in inquinante agricolo. I terreni più produttivi degli Stati Uniti hanno accumulato fosforo per decenni e oggi si registrano livelli superiori a quelli richiesti nelle colture. Per le piante il fosforo è importante, fa crescere le radici e sostiene la chimica cellulare, perché ad un certo punto nei terreni diventa eccessivo e rischioso per l’ambiente?

Il fosforo è già presente nel terreno, gli agricoltori hanno iniziato ad aggiungerne perché lo ritenevano carente. Il fosforo insieme a azoto e potassio è un elemento nutritivo importante per le piante. Molta agricoltura americana ha iniziato ad eccedere con i fertilizzanti, ne sono nati di poco costosi che si sono diffusi tra gli agricoltori, soprattutto quelli agli inizi dell’attività.

I livelli eccessivi di fosforo rappresentano un pericolo per piante, animali e risorse idriche: la risposta non è eliminare i fertilizzanti, bensì gestirli meglio

L’azoto si ricava facilmente dall’aria e dall’acqua, il fosforo invece fa parte del terreno, sta nelle sue particelle. Da solo, questo elemento non si sposta ma gli agricoltori hanno trovato delle tecniche per spostarlo nei campi dove vogliono raccolti intensivi, più ricchi. Anche l’irrigazione e la pioggia tendono a erodere terreni ricchi di fosforo e queste tecniche vengono sfruttate dagli agricoltori. Si hanno terreni che non sono più carenti ma hanno accumulato in eccesso il fosforo, questi li rendono pericolosi per l’agricoltura.

Vediamo qualche dato: dal 1960 al 2007 il consumo di fertilizzanti fosfatici è aumentato del 2,5% in maniera graduale. Corrispondono a 8,5 milioni di tonnellate metriche di terreno agricolo. Dal 2000 al 2018 questo numero non si è abbassato, ad esempio nella produzione di mais è salito fino al 30%. Parliamo di una sola coltura, la Florida è tra i paesi con terreni agricoli a più alta concentrazione di fosforo, superiore dieci volte ai livelli accettabili.

Il fosforo ereditato rappresenta un problema per le piante, per gli animali, per il terreno e anche per le risorse idriche visto che se ne contaminano e lo trasportano. Secondo gli esperti, non bisogna eliminare i fertilizzanti a base di fosforo ma migliorarne l’utilizzo e analizzare meglio la chimica dei terreni. Forse questo spingerà a fare più ricerche di sottosuolo sui campi agricoli o nei terreni da mettere a coltura.