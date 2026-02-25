L’AMD Ryzen Z1 Extreme non riceverà più aggiornamenti: è uscito appena due anni fa
Sorpresa, AMD si è già stufata di supportare l'AMD Ryzen Z1 e Z1 Extremel. Il chip usato dalla prima generazione di console Asus Rog Ally (e non solo) non riceve nuovi driver da mesi.
Brutte notizie per i possessori di console portatili basate su Ryzen Z1 Extreme. Secondo quanto riportato da DCInside, AMD avrebbe interrotto il supporto driver per il chip che alimenta dispositivi come Lenovo Legion Go e ASUS ROG Ally.
Supporto già terminato?
Al centro della vicenda c’è il Ryzen Z1 Extreme, il SoC che ha dato vita alla prima ondata di handheld Windows di fascia alta. Tra questi troviamo Lenovo Legion Go, Legion Go S, ASUS ROG Ally e ROG Ally X.
Secondo alcune segnalazioni provenienti dalla Corea del Sud, Lenovo Korea avrebbe comunicato che non sono previsti ulteriori aggiornamenti driver per la Lenovo Legion Go originale. Nella risposta fornita all’assistenza clienti, si affermerebbe che AMD ha cessato il supporto per il Ryzen Z1 Extreme, con alcuni utenti che riferiscono di essere rimasti bloccati a versioni precedenti dei driver.
Al momento, tuttavia, manca una dichiarazione ufficiale da parte di AMD. Tradizionalmente, l’azienda rilascia i driver ai produttori OEM come Lenovo o ASUS, che poi li validano e li distribuiscono ai dispositivi certificati. Senza un comunicato diretto di AMD, resta il dubbio: si tratta davvero di una fine del supporto globale o di una decisione specifica legata a Lenovo?
Lenovo avrebbe inoltre sconsigliato di installare i driver del Legion Go S sul modello originale, anche nel caso in cui il dispositivo più recente continuasse a ricevere aggiornamenti. L’installazione incrociata non è supportata ufficialmente.
Impatto sugli utenti
Giova ricordare che la Legion Go è uscita appena due anni e mezzo di vita. Ancora più delicato il caso della Legion Go S, lanciata solo lo scorso anno: un eventuale stop prematuro al supporto rischierebbe di deludere molti utenti che si aspettavano aggiornamenti a lungo termine. E’ davvero qualcosa che grida vendetta.
Per ora, Lenovo consiglia di utilizzare Windows Update o i driver grafici universali AMD, laddove compatibili. ASUS, dal canto suo, non ha rilasciato commenti.
Chi possiede dispositivi basati su Z2 non dovrebbe invece preoccuparsi nell’immediato: il supporto continuerà regolarmente. Certo, vedendo come è andata con il Z1, viene da domandarsi per quanto a lungo ancora…