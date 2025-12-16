MSI Claw con Ryzen Z2 Extreme avrà un prezzo folle?

Il mercato delle console in formato handheld continua a spingersi verso territori sempre più elitari. MSI si prepara a svelare la sua prossima console basata su Windows. L’MSI Claw A8 è appena comparsa sul sito statunitense di Newegg: il prezzo indicato è di 1.149 dollari, una cifra che avvicina questo handheld a elettrodomestici di fascia alta o a un PC gaming completo.

Prezzo elevato e specifiche da top

Svelato ufficialmente a maggio durante il Computex, l’MSI Claw A8 non aveva ancora una data di lancio né un listino per gli Stati Uniti. La comparsa su Newegg, individuata da VideoCardz, suggerisce però che l’arrivo sul mercato sia ormai vicino. Il costo, pur potendo teoricamente essere un segnaposto, appare coerente con l’attuale andamento del settore, segnato da rincari legati soprattutto ai prezzi della memoria.

Il modello avvistato integra il nuovo processore AMD Ryzen Z2 Extreme, affiancato da ben 24 GB di memoria LPDDR5X e da un SSD NVMe da 1 TB. Non mancano il supporto al Wi-Fi 7 e Windows 11 come sistema operativo. Il display misura circa 20,3 centimetri di diagonale, con risoluzione 1920 x 1200 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, caratteristiche che lo collocano tra i dispositivi più avanzati della categoria.

Cosa cambia rispetto al Claw 8 AI+?

Il Claw A8 si inserisce in una famiglia già costosa. Il Claw 8 AI+, basato su Intel Core Ultra 7 258V e grafica Arc 140V, oggi viene venduto a circa 1.100 dollari nella configurazione con 32 GB di RAM, dopo un aumento rispetto al prezzo di lancio. Insomma, nonostante abbia meno RAM, la prossima console basata su chip AMD avrà un prezzo superiore. Ci sorprende? Non proprio, considerata la crisi dei prezzi della RAM.

Il confronto con la concorrenza resta però inevitabile. Lenovo Legion Go 2, ad esempio, negli USA viene proposto a 1.099 dollari nella versione con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio, offre uno schermo OLED da circa 22,4 centimetri a 144 Hz e controller rimovibili, elementi che per molti utenti giustificano la spesa. MSI punta invece su un design più compatto. D’interessante c’è che la console sarà disponibile in due versioni, inclusa una – a nostro avviso – bellissima colorazione verde lime cafonissimo.

Per il momento, non conosciamo ancora dettagli su prezzi e disponibilità per l’Europa. Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuovi sviluppi.