Innovazione nella sintesi dei farmaci: ecco il metodo SwRI che riduce drasticamente le sostanze tossiche

SwRI è la sigla che sta per Southwest Research Institute, un’importante realtà di studio e di ricerca farmaceutica militare. Sta lavorando su una produzione su larga scala di antidoti contro l’esposizione di OPNA, agenti nervini organofosforici e anche pesticidi. L’istituto sta lavorando su una nuova sintesi di farmaci senza composti cancerogeni, in particolare nella produzione dell’antidoto ossima HI-6, Obidossima e HLo-7.

Antidoti più sicuri significa protezione senza conseguenze nel lungo periodo, i farmaci complessi appena indicati saranno forniti soprattutto all’esercito degli Stati Uniti. Si parla di una produzione end-to-end su scala nazionale che risponde alle alte pressioni e richieste di nessuna interruzione nella catena di approvvigionamento. Soprattutto per gli OPNA, antidoti contro agenti nervini organofosforici, sono richiesti in forti periodi di conflitto internazionale. Sicuramente, la produzione in corso ha elaborato schemi e modelli per correggere errori tecnici produttivi del passato e costruire modalità efficienti per il futuro.

Vent’anni di sintesi e produzione di antidoti e contromisure sulle sostanze tossiche: numeri di casi, metodo e processi produttivi locali e internazionali come risposta alle emergenze chimiche globali

Pesticidi e agenti nervini non hanno causato morti soltanto in guerra, considerando il numero riportato da News-Medical. Ci sono in un anno circa200.000 casi nel mondo. Gli agenti nervini causano gravi conseguenze sul sistema nervoso, come i pesticidi. L’accumulo tossico blocca la vittima perché interrompe l’azione dei neurotrasmettitori.

A capo del nuovo studio, il dottor Shawn Blumberg, ecco le sue dichiarazioni: “Il nostro team ha sviluppato un nuovo processo di produzione ad alta resa e alta qualità per facilitare la produzione nazionale di contromisure come HI-6, che sta rapidamente diventando l’antidoto di scelta grazie alla sua efficacia e versatilità. Abbiamo dimostrato un nuovo approccio di produzione sintetica conforme alle attuali buone pratiche di fabbricazione. L’esposizione ad agenti nervini o pesticidi scatena una serie di sintomi, dalla visione offuscata, alla nausea e al vomito, fino a convulsioni, aritmie cardiache e morte. Composti ossimici come HI-6 ripristinano la normale funzionalità del sistema nervoso dopo l’esposizione a OPNA. Questo è un passo importante per prevenire un’ulteriore neurodegenerazione“.

Gli antidoti ossima non sono pensati soltanto per l’esercito statunitense e come prodotto interno ma anche per gli alleati di tutto il mondo. Le affermazioni di Shawn Blumberg sono state appoggiate anche da Darrel Johnston, Direttore del settore farmaceutico e di bioingegneria che ha sottolineato parte delle informazioni date dallo scienziato. La SwRI produce e fa ricerca su antidoti per agenti nervini da vent’anni.