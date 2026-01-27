Leganerd.com
Menu

Scoperta più rapida di farmaci e materiali: il metodo che ribalta la progettazione molecolare

PropMolFlow e la svolta silenziosa dell’IA generativa nella scoperta di farmaci e materiali. La parola a un team di esperti di più università internazionali coinvolte nello studio.

di Daniela Giannace
Scoperta più rapida di farmaci e materiali: il metodo che ribalta la progettazione molecolare

Le ipotesi molecolari hanno dato vita a tanti farmaci di uso quotidiano e importanti per curare malattie anche gravi. Dietro hanno un processo di studi, analisi e test che durano anche decenni. L’intelligenza artificiale è entrata da tempo nella scienza medica e sta aiutando i ricercatori ad accelerare molti passaggi. L’IA generativa può studiare e proporre nuove strutture molecolari e anche segnalare errori. Proprio su queste potenzialità si basa lo studio di due università, una della Florida e l’altra di New York, pubblicato sulla rivista Nature Computational Science.

Il team di ricercatori ha sviluppato un nuovo metodo dal nome PropMolFlow (Property-guided Molecular Flow). Nel generare candidati molecolari impiega un tempo 10 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Gli scienziati hanno deciso di raccontare l’innovazione perché accurata e valida anche nei laboratori chimici dove ha dato risultati corretti.

intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale generativa utilizzata nel modo nuovo corretto e scoperto recentemente riscrive la storia scientifica. PropMolFlow riduce 1000 calcoli computazionali a 100 e fa tre cose

Stefano Martiniani dell’Università di New York parla di una nuova storia scientifica: “La scoperta di nuovi materiali ha spesso preceduto la comprensione: composti utili venivano scoperti per caso, poi gli scienziati capivano perché funzionavano. L’intelligenza artificiale generativa offre la possibilità di invertire questa tendenza: specificare le proprietà, quindi trovare le strutture. PropMolFlow rappresenta un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione di questa visione“.

Apple si accorda con Meta per l’utilizzo della IA generativa nei suoi prodotti Apple si accorda con Meta per l’utilizzo della IA generativa nei suoi prodotti

I ricercatori di altre due università, Minnesota e Brigham, hanno partecipato alla scrittura dell’articolo. Per loro, la progettazione delle molecole è un problema inverso. I chimici non vogliono una molecola, ma una molecola che faccia qualcosa di specifico, spiega Martiniani. L’intelligenza artificiale viene in aiuto dei chimici, fa tre cose: confronta più molecole, sintetizza e crea strutture partendo da zero.

Dal 2022, lo sviluppo dell’IA in queste tre dimensioni è stato rapidissimo ma solo adesso si è dimostrato per la prima volta l’utilizzo giusto, il modello corretto a cui dare fiducia. PropMolFlow utilizza un algoritmo nuovo che trova percorsi diretti dal rumore casuale a strutture molecolari valide. Un risultato importante è in grado di raggiungerlo in soli 100 passaggi computazionali rispetto ai 1.000 precedenti. L’accuratezza è stata riscontrata nel 90% dei casi.

Fonte:
Ti potrebbero interessare