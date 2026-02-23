Tesla condannata a pagare 243 milioni per l’incidente mortale del 2019

Tesla dovrà pagare 243 milioni di dollari dopo che un giudice federale statunitense ha respinto il tentativo dell’azienda di annullare il verdetto della giuria emesso lo scorso anno. La decisione riguarda un incidente mortale avvenuto nel 2019 e collegato all’uso della funzione Autopilot.

La decisione del giudice

La giudice distrettuale Beth Bloom ha confermato la responsabilità parziale di Tesla nel sinistro, stabilendo che esistono “prove sufficienti” a sostegno del verdetto della giuria pronunciato nell’agosto 2025. La sentenza aveva imposto al costruttore di veicoli elettrici il pagamento di danni compensativi e punitivi alle vittime coinvolte.

Secondo Bloom, Tesla non avrebbe presentato nuovi argomenti in grado di mettere in discussione la decisione già presa. La casa automobilistica aveva cercato di ribaltare il risultato del processo sostenendo che né il veicolo né il sistema Autopilot fossero difettosi, attribuendo invece la responsabilità principale al conducente.

Il caso rappresenta uno dei procedimenti più rilevanti negli Stati Uniti legati ai sistemi di guida assistita e potrebbe avere implicazioni più ampie per l’intero settore delle auto autonome.

L’incidente del 2019

L’episodio risale a diversi anni fa, quando George McGee, alla guida di una Tesla Model S, stava utilizzando la funzione Autopilot mentre si chinava per recuperare un telefono caduto. L’auto si è poi schiantata contro un SUV parcheggiato sulla corsia di emergenza.

Accanto al veicolo si trovavano Naibel Benavides Leon e Dillon Angulo. Benavides è morta nell’impatto, mentre Angulo ha riportato gravi ferite. La giuria ha ritenuto Tesla parzialmente responsabile per il ruolo giocato dal sistema di assistenza alla guida.

Al momento l’azienda non ha commentato pubblicamente la decisione della giudice Bloom, ma è plausibile che presenti ricorso presso una corte superiore. Parallelamente, Tesla è oggetto di diverse indagini da parte della National Highway Traffic Safety Administration, che sta esaminando sia Autopilot sia la funzione Full-Self Driving.