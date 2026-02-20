Meta cambia strategia sul metaverso: ora punta tutto sugli smartphone

Meta cambia rotta sul metaverso. Horizon Worlds, il progetto più vicino alla visione originale di universo virtuale immersivo, viene formalmente separato dalla piattaforma Quest VR. Una scelta che riflette i tagli a Reality Labs e il nuovo focus strategico sull’hardware AI, come gli smart glasses.

Il divorzio tra Horizon Worlds e Quest

In un post ufficiale, Samantha Ryan, VP Content di Reality Labs, ha annunciato la decisione di Meta di separare Horizon Worlds dalla piattaforma Meta Quest.

“Stiamo separando esplicitamente la nostra piattaforma Quest VR dalla piattaforma Worlds per creare più spazio di crescita per entrambi i prodotti”, ha scritto Ryan. E ancora: “Raddoppiamo l’impegno sull’ecosistema di sviluppatori VR, spostando al contempo il focus di Worlds quasi esclusivamente sul mobile. Suddividendo in due piattaforme distinte, potremo concentrarci meglio su ciascuna”.

Negli ultimi mesi, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha ridotto i costi della divisione Reality Labs e ha dichiarato pubblicamente di voler puntare con decisione sull’hardware AI, in particolare sugli occhiali intelligenti.

Sfida a Roblox e Fortnite

Meta stava già sviluppando versioni mobile e web di Horizon Worlds dal 2023. Rendere la piattaforma mobile-first significa allontanarsi dall’utenza VR più appassionata, ma avvicinarsi a competitor come Roblox e Fortnite, che offrono mondi e giochi creati dagli utenti con modelli di monetizzazione integrati.

Secondo Meta, un ecosistema mobile consente di scalare più facilmente grazie alla possibilità di collegare giochi e contenuti ai “miliardi di persone presenti sui più grandi social network del mondo”.

Nonostante la chiusura di diversi studi VR interni all’inizio dell’anno, l’azienda continua a puntare sugli sviluppatori terzi. Sono in arrivo nuovi strumenti di monetizzazione, maggiore visibilità per i contenuti, una sezione “Deals” e strumenti migliorati per comunicare con la community.

Parallelamente, Quest resta centrale nella strategia hardware. A dicembre 2025, Business Insider ha riportato che Meta starebbe lavorando a un visore Quest orientato al gaming. A febbraio, il CTO Andrew Bosworth ha confermato che più dispositivi Quest sono ancora presenti nella roadmap aziendale.