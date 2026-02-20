Antartide, avvistato il primo squalo nelle acque più fredde della Terra

È stato avvistato il primo squalo a 480 metri di profondità nelle acque antartiche. Questi animali possono vivere nella regione più fredda e meno esplorata del pianeta? Era la domanda che molti scienziati si ponevano. A gennaio 2025, durante una spedizione nelle acque profonde delle Isole Shetland Meridionali, i ricercatori si imbattono in uno squalo dormiente. Un caso isolato oppure è presente una comunità di squali sconosciuta?

Il video è di pochi secondi, lo squalo è apparso velocemente alla luce della telecamera. Sul fondale marino c’è un’assenza quasi totale di luce solare, l’animale ripreso ha una lunghezza fra i 3 e i 4 metri. L’incontro inaspettato è di Alan Jamieson, ricercatore di profondità, si è sorpreso non solo della presenza ma anche della grandezza dello squalo. La telecamera è del centro Minderoo–UWA Deep-Sea Research, specializzato nello studio biologico delle profondità oceaniche.

Il video dello squalo dormiente è diventato virale, diffondendosi da X ai canali di streaming, mentre il professore Peter Kyne ne descrive alcune caratteristiche biologiche sorprendenti

La telecamera era posizionata a sud della linea di latitudine di 60 gradi, è un confine interno dell’Oceano Antartico. Il video circola anche su X grazie a Tom Marvolo Riddle, @tom_riddle2025: “Gli scienziati hanno registrato il primo squalo nelle acque dell’Antartide, ripreso a quasi 1.600 piedi sotto la superficie. Le rare immagini stanno ridefinendo ciò che i ricercatori pensavano di sapere sulla vita nell’Oceano Meridionale“.

A 490 metri di profondità l’acqua ha una temperatura bassissima anche se non sotto lo zero, corrisponde a 1,27 gradi Celsius. Il video è stato commentato da diversi studiosi, tra cui Peter Kyne, biologo della conservazione. Gli squali dormienti sono noti come Somniosus pacificus o lemargo del Pacifico, vivono nelle acque temperate. Si nutrono di polpi giganti, sogliole, gamberetti, pollock e lumache di mare.

Non sono una specie ad alto rischio di estinzione ma sono tuttavia sensibili ai cambiamenti climatici. Il dormiente trovato, potrebbe aggiungere alla sua dieta le carcasse di balene, calamari e altri animali marini. Si comporterebbe nell’area dove è stato trovato come una sorta di spazzino. Ma questo esemplare è da ritrovare e monitorare per raccontare meglio le sue abitudini.